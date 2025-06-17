Kuveyt Türk İnsan Kaynakları'nın Yenilikçi Başarısı

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları'nın Yenilikçi Başarısı
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Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, Fast Company Türkiye'nin 'En Yenilikçi 50 İK Lideri' arasında yer aldı. Sel, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ile sektöre ilham verdiklerini belirtti.

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, Fast Company Türkiye'nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği "En Yenilikçi 50 İK Lideri" (Innovative HR Leaders) arasında yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki şirketler arasında yenilikçi insan kaynakları (İK) uygulamalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan En Yenilikçi 50 İK Lideri araştırmasının 5'incisi tamamlandı.

İnsan kaynakları alanında teknolojiyle güçlenen, çalışan deneyimini önceliklendiren ve sonuçlarını verilerle ortaya koyan uygulamaların değerlendirildiği araştırmada Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Sel, En Yenilikçi 50 İK Lideri arasında yerini aldı.

Uluslararası kurumların üst düzey temsilcilerinden oluşan global jüri, bu yıl da Türkiye'den başvuran 121 kurumun insan kaynakları projelerini değerlendirdi. Sadece "yeni" değil, "yenilikçi" olan ve hayata geçmiş uygulamaların dikkate alındığı değerlendirmede, Kuveyt Türk'ün sektöre kazandırdığı özgün projeler dikkati çekti.

Değerlendirme sürecinde, Kuveyt Türk'ün sadece süreçleri iyileştirmeye değil, aynı zamanda insan kaynaklarında yenilikçi bir dönüşüm ortaya koymaya odaklanan yaklaşımı da öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, bu başarının, insan kaynakları süreçlerini sadece yönetmekle kalmayıp dönüştürmeye odaklanan anlayışlarının bir yansıması olduğunu belirtti.

"Önce İnsan, Önce Çalışan" anlayışıyla çıktıkları bu yolda, çalışan deneyimini iyileştiren ve kuruma katma değer sağlayan yenilikçi uygulamaları ekip ruhuyla geliştirdiklerini vurgulayan Sel, "Bilgin AI, İK Datamart projesi, Yolculuğum Performans Sistemi, Çevik Ofis ve Yetkinlik Dönüşüm Projesi gibi projelerimizle kurum içi çalışan odaklı uygulamalarımızla sektöre de ilham veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sel, inovasyonu sadece teknolojiyle değil, organizasyonel kültürle de bütünleştiren bu çalışmaların, hem çalışan bağlılığını arttırdığını hem de kurumun geleceğe hazırlanmasını sağladığını kaydederek, "Bu çalışmaların, Kuveyt Türk'ü Great Place to Work listesinde altı yıl üst üste yer alacak bir kurum haline getirmesi ve şimdi de böyle prestijli bir platformda takdir görmesi bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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Yorumlar (2)

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Haber YorumlarıFatma Ali:

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