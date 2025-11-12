Haberler

Kuveyt Türk, Avrupa'da En İyi İkinci Proje Yönetim Ofisi Unvanını Kazandı

Kuveyt Türk, PMO Global Awards kapsamında Avrupa bölgesinde 'En İyi İkinci Proje Yönetim Ofisi' seçildi. Stratejik hedeflerle uyumlu proje yönetimi ile dikkat çekti.

Kuveyt Türk, Project Management Institute (PMI) tarafından yürütülen PMO Global Awards (En İyi Proje Yönetim Ofisi Ödülleri) kapsamında Avrupa bölgesinde "En İyi İkinci Proje Yönetim Ofisi" ünvanına layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk'ün Stratejik Program Ofisi, proje yönetimi alanında küresel ölçekte prestijli değerlendirmelerden olan PMI PMO Global Awards'ta, Avrupa bölgesinde ikinci olarak önemli başarı elde etti.

Türkiye'de yarışan PMO'lar arasında da "Türkiye'nin En İyi Proje Yönetim Ofisi" seçilen Kuveyt Türk Stratejik Program Ofisi, stratejik hedeflerle uyumlu proje ve program yönetimi yaklaşımı, süreçlerdeki verimlilik ve etki odaklı yönetişim modeliyle dikkati çekti.

Söz konusu ödülle Kuveyt Türk, uluslararası standartlara uygun, kuruma sürdürülebilir değer kazandıran yönetim anlayışını tescillemiş oldu.

PMO Global Awards, dünyanın dört bir yanındaki proje yönetim ofislerini, "liderlik", "stratejik uyum", "değer üretimi", "yenilikçilik", "topluluk etkisi" ve "sürdürülebilirlik" gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor.

Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen ofisler, proje yönetimi alanındaki en iyi uygulamaları temsil ediyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
