Haberler

Kuveyt Türk, 2025'in 9 ayında 29,4 milyar lira net kar elde etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Türk, yılın 9 ayında net karını yüzde 21 artırarak 29,4 milyar liraya çıkardı. Bankanın aktif büyüklüğü 1,22 trilyon liraya ulaşırken, sektördeki konumunu güçlendirdi.

Kuveyt Türk, 2025'in 9 ayında 29,4 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Öz kaynaklarını 108,6 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 1,22 trilyon liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 973,4 milyar liraya, kullandırılan fon büyüklüğü ise 589 milyar liraya yükselirken, net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 29,4 milyar lira şeklinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, aktif büyüklüklerini yılbaşından bu yana yüzde 43 büyüterek 1,22 trilyon lira seviyesine çıkarttıklarını ve sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kullandırdıkları fon büyüklüğünün yıl sonuna göre yüzde 35 artışla 589 milyar liraya, toplam fonlama tabanlarının yüzde 38 artışla 973,4 milyar liraya yükseldiğine değinen Uyan, "Net karımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 29,4 milyar liraya ulaştı. Bu tablo, sürdürülebilir büyümeyi önceleyen vizyonumuzun ve müşteri odaklı stratejilerimizin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.