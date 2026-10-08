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KUTO Otelciler Komitesi seçimleri 9 Kasım'da yeniden yapılacak

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KUTO Otelciler Komitesi seçimleri 9 Kasım'da yeniden yapılacak
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KUTO'nun 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimleri, 3 Ekim 2026'da yapılan seçimlerin Aydın İl Seçim Kurulu kararı doğrultusunda iptal edilmesiyle 9 Kasım 2026'da yeniden yapılacak. Komite üyeleri yeni dönem temsilcilerini belirlemek için 9 Kasım'da sandık başına gidecek.

Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimlerinin yenilenmesine karar verildi.

KUTO tarafından yapılan duyuruda, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 1. Meslek Komitesi ve bu gruba ait meclis üyeliği seçimlerinin Aydın İl Seçim Kurulu kararı doğrultusunda iptal edildiği bildirildi. Karar kapsamında seçimlerin 9 Kasım 2026 tarihinde yeniden yapılacağı belirtildi. Yeni süreçte seçmen listelerinin yeniden ilan edilmesi ve güncellenmesi dahil tüm seçim işlemleri tekrar yürütülecek. KUTO'da 3 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Başkan Serdar Akdoğan'ın listesi ile Anıl Metin Oto'nun listesi arasında bir oy farkı oluşmuş, sonuçların ardından yapılan itiraz süreci seçimlerin yenilenmesi kararıyla sonuçlanmıştı. Otelciler Komitesi üyeleri, 9 Kasım'da yeniden sandık başına giderek yeni dönem temsilcilerini belirleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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