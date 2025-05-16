KUTO Başkanı Akdoğan'a ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi

KUTO Başkanı Akdoğan'a ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Törende, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a, 20 yıldır delege olarak camiaya verdiği hizmetlerden dolayı verilen Hizmet Şeref Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da yer aldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi olarak Birlik çatısı altında 10. 20. ve 30. yılını tamamlayan ve bundan dolayı da 'Şeref Belgesi' almaya hak kazanan üyeleri tebrik etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise törende yaptığı konuşmada, küresel ekonomi ve siyasetin, artan belirsizliklerin getirdiği sancılı bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından TOBB 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, Birlik çatısı altında 10. 20. ve 30. yılını tamamlayan üyelere plaket takdimiyle devam etti. Törende 20 yıldır camiaya verdiği hizmetlerden dolayı Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'a 'Hizmet Şeref Belgesi' verildi. Akdoğan'a belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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