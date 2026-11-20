Kutluhan Taşkın, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türk Eximbank Yönetim Kurulunun 20 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan kararla Kutluhan Taşkın'ın bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı bildirildi. Atama, Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla duyuruldu.
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutluhan Taşkın atandı.
Türk Eximbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar ile Sayın Kutluhan Taşkın Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır." denildi.
Kaynak: AA