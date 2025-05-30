Kütahya'ya KÖYDES Projesi Kapsamında 187 Milyon TL Ödenek Tahsis Edildi

Kütahya'ya KÖYDES Projesi Kapsamında 187 Milyon TL Ödenek Tahsis Edildi
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Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, KÖYDES Projesi kapsamında 2025 yılında Kütahya'ya 187 milyon 592 bin 101 TL ödenek tahsis edildiğini açıkladı. Proje ile köylerin altyapı ihtiyaçlarının büyük oranda karşılandığı belirtildi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Projesi kapsamında 2025 yılında Kütahya'ya 187 milyon 592 bin 101 TL ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Başkan Özcura, yaptığı açıklamasında, KÖYDES Projesi'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Açıklamasında, geçen yıl Kütahya'ya 138 milyon 638 bin 995 TL ödenek geldiğini hatırlatan Özcura, bu yıl gelen 187 milyon TL'nin önemli bir artış olduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma projelerinden biri olan KÖYDES ile 2005 yılından bu yana köylerin altyapı, yol ve içme suyu ihtiyaçlarının büyük oranda karşılandığını vurgulayan Özçura, "Bugün bazı zorunlu istisnalar dışında bütün köylerimizde içme suyu şebekesi, kanalizasyon sistemleri, kilit taşı uygulamaları ve ilçelere ulaşan asfalt yollar bulunmaktadır" dedi.

2025 yılı içinde başlatılan tüm projeleri yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten Özcura, projeye destek olan Cumhurbaşkanı, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ve Kütahya Valisi Musa Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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