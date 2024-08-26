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Kütahya Türkiye'de 40. sırada yer aldı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2024 yılı Haziran ayı kredi verilerine göre, Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı. Kütahya'da toplam nakdi kredi tutarı 40 milyon 257 bin 567 TL, gayri nakdi kredilerin ise 8 milyon 836 bin 156 TL olduğu açıklandı. Ayrıca ödenemeyen kredi tutarı 539 bin 718 TL olarak açıklandı. Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı. 2024 yılında kredi kullanımı artarken ödenemeyen kredi tutarında da artış görüldü. Kütahya'da geri ödenemeyen kredi oranı 2023 yılı verilerine göre yaklaşık yüzde 1,2 arttı. Son 1 yılda Türkiye'de batık kredi tutarı 165 milyar liradan 213 milyara çıkarken Kütahya batık kredi artışında Türkiye ortalamasının altında.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2024 yılı Haziran ayı kredi verilerine göre, Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı.

Kütahya'da toplam nakdi kredi tutarı 40 milyon 257 bin 567 TL, gayri nakdi kredilerin ise 8 milyon 836 bin 156 TL olduğu açıklandı. Ayrıca ödenemeyen kredi tutarı 539 bin 718 TL olarak açıklandı. Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı. 2024 yılında kredi kullanımı artarken ödenemeyen kredi tutarında da artış görüldü. Kütahya'da geri ödenemeyen kredi oranı 2023 yılı verilerine göre yaklaşık yüzde 1,2 arttı. Son 1 yılda Türkiye'de batık kredi tutarı 165 milyar liradan 213 milyara çıkarken Kütahya batık kredi artışında Türkiye ortalamasının altında. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Ekonomi Türkiye Finans Ekonomi Güncel Haberler

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