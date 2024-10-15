Kütahya'nın Muratlı Köyü'nde Patates Üretimi Artıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muratlı köyünde çiftçiler, arpa ve buğday yerine daha karlı olarak gördükleri patates üretimine yöneldiler.

Muratlı Köyünde bu yıl ilk defa yaklaşık 4 bin dekar alana patates eken köylüler fiyatların düşük olmasına ve hasadın hava şartlarından dolayı az olmasına rağmen arpa ve buğdaydan iki üç kat daha karlı olduğunu söylediler.

100 dönüm alana patates ekimi yaptığını söyleyen Sakıp Karaca, "Ben köyde marul üretimi yapıyorum. Bu yıl ilk defa patates ekimi yaptım. Hava şartları nedeniyle patates üretimi beklentimizin altında kaldı, ayrıca bu yıl fiyatlar da düşük. Ancak buna rağmen patatesin getirisi arpa, buğdaydan daha fazla. Ayrıca ekimini gerçekleştirdiğimiz patates sayesinde köylü kadınlara istihdam sağlandı. Halk memnun. İsteyen herkese marul ve patates ekimi konusunda yardımcı oluruz" dedi.

Domaniç'in tek göç vermeyen köyü olan Muratlı köyünde çorak arazilerde son yıllarda arpa ve buğday yerine, yonca, mısır, marul ve bu yıl ilk defa patates yetiştirildi. DSİ'nin geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçirdiği sulama göleti sayesinde çiftçiler ürün çeşitliliğini arttırdı. - KÜTAHYA