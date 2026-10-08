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Kütahya Kırgıllı'da Uruguay'dan getirilen sığırlara sağlık kontrolü yapıldı

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Kütahya Kırgıllı'da Uruguay'dan getirilen sığırlara sağlık kontrolü yapıldı
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Kütahya'nın Merkez ilçesindeki Kırgıllı Mahallesi'ne Uruguay'dan getirilen ithal besilik erkek sığırlara millileştirme kapsamında sağlık kontrolü yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli kan numunesi aldı, aşılama ve genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Merkez ilçesine bağlı Kırgıllı Mahallesi'ne Uruguay'dan getirilen ithal besilik erkek sığırların millileştirme işlemleri kapsamında sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, hayvanlarda gerekli testlerin yapılması amacıyla kan numuneleri alındı. Çalışmalar kapsamında ayrıca hayvanların aşılama işlemleri yapılarak genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik kontrol ve takip çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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