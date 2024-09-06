Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hisarcık ilçesinde toplantı düzenledi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay başkanlığında Hisarcık ilçesinde koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve 12 ilçe tarım ve orman müdürü katıldı.

Toplantıda, yeni destekleme modeli ve işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti gibi gündemde olan konular da ele alındı ve değerlendirildi. - KÜTAHYA