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Kütahya İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçesi 1.68 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Kütahya İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçesi 1.68 Milyar Lira Olarak Belirlendi
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Kütahya İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde, İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon lira olarak onaylandı. Vali Musa Işın, projelerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Kütahya İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerinin son toplantısında, İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon lira olarak belirlendi.

2025 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği Kütahya İl Genel Meclisinin Kasım ayı son oturumunda, İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon lira olarak belirlendi. Kütahya Valisi Musa Işın'ın da katıldığı meclisin son toplantısında, İl Özel İdaresi'nin bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi. Toplantı sonunda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, bütçedeki hedefledikleri tüm projeleri bitirdiklerini söyledi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Işın, "Meclisimiz büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yaptı. İnşallah bundan sonra da birlikte ilimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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