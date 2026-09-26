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Kütahya Hisarcık'ta İlçe Müftüsü Demirci, yapımı süren taziye evini inceledi

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Kütahya Hisarcık'ta İlçe Müftüsü Demirci, yapımı süren taziye evini inceledi
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Aşağı Beyköy Deprem Mahallesi’nde yapımı süren taziye evini yerinde inceledi. Demirci, taziye evinin en kısa sürede hizmete açılmasını temenni etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Aşağı Beyköy Deprem Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yapımı süren inşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Müftü Demirci, çalışmaların mevcut durumu ve ilerleyişiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir hizmet sunması beklenen taziye evinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını temenni eden Demirci, yapım çalışmalarında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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