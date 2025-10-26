Haberler

Kütahya Hisarcık'ta Balık Fiyatları Düşüşte: Hamsi ve Sardalya 150 TL'ye Geriledi

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki balık pazarında hamsi ve sardalya bolluğu fiyatları düşürdü. Geçen haftalarda 200-250 TL arasında satılan hamsi ve sardalya, şimdi 150 TL'ye düştü. Balıkçılar, havaların soğumasıyla fiyatların daha da gerilemesini bekliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi balık pazarında tezgahlarda hamsi ve sardalya bolluğu fiyatları düşürdü.

Hisarcık ilçesindeki balık pazarında tezgahlarda özellikle hamsi ve sardalya fiyatlarında düşüşler oldu. Geçen haftalarda 200 ile 250 TL'ye satılan hamsi ve sardalya 150 TL'ye düşerken, tezgahlarda yoğunluk yaşandı. Balıkçı Hüseyin Coşar, sezon başında kilosu 200-250 liradan satılan hamsi ve sardalya fiyatının 150 liraya düştüğünü, havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Vatandaşlar uygun fiyatlı balık tüketmenin sevincini yaşarken, balıkçı esnafı da sezonun bereketli geçtiğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler
