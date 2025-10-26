Kütahya Hisarcık'ta Balık Fiyatları Düşüşte: Hamsi ve Sardalya 150 TL'ye Geriledi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki balık pazarında hamsi ve sardalya bolluğu fiyatları düşürdü. Geçen haftalarda 200-250 TL arasında satılan hamsi ve sardalya, şimdi 150 TL'ye düştü. Balıkçılar, havaların soğumasıyla fiyatların daha da gerilemesini bekliyor.
Hisarcık ilçesindeki balık pazarında tezgahlarda özellikle hamsi ve sardalya fiyatlarında düşüşler oldu. Geçen haftalarda 200 ile 250 TL'ye satılan hamsi ve sardalya 150 TL'ye düşerken, tezgahlarda yoğunluk yaşandı. Balıkçı Hüseyin Coşar, sezon başında kilosu 200-250 liradan satılan hamsi ve sardalya fiyatının 150 liraya düştüğünü, havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.
Vatandaşlar uygun fiyatlı balık tüketmenin sevincini yaşarken, balıkçı esnafı da sezonun bereketli geçtiğini belirtti. - KÜTAHYA
