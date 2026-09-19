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Kütahya Hisarcık'ta Aşağı Yoncaağaç'ın suyu için süren sondaj çalışmaları incelendi

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Kütahya Hisarcık'ta Aşağı Yoncaağaç'ın suyu için süren sondaj çalışmaları incelendi
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Kütahya Hisarcık'ta Aşağı Yoncaağaç köyünün su ihtiyacı için yürütülen sondaj çalışmalarında son durum yerinde incelendi. Kaymakam Erkan Atam ve heyetin katıldığı incelemede, sürecin en kısa sürede tamamlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği belirtildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Aşağı Yoncaağaç köyünün su ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen sondaj çalışmalarında son durum yerinde incelendi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Demir ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ile birlikte Aşağı Yoncaağaç köyünde devam eden sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Köyün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürdürülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, sürecin en kısa sürede tamamlanması amacıyla çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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