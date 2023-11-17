Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya'nın sanayi potansiyeli ve askeri kurumlar ile sivil yönetimler arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Tuğgeneral Mustafa BAŞ, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Başkan Vekili Emin Yüce tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında yapılan konuşmalarda, Kütahya'nın sanayi alanındaki potansiyeli ve askeri kurumlar ile sivil yönetimler arasında yapıcı ilişkilerin önemi vurgulandı. Her iki tarafın da birbirine katkı sağlayacak projeler geliştirmek adına karşılıklı olarak çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Ziyaretin sonunda Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu'na özel bir maket uçak hediye etti. - KÜTAHYA