Emet'te seralarda inceleme ve bilgilendirme faaliyetleri

Kütahya'nın Emet ilçesinde seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelere yönelik teknik inceleme ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından yapılan ziyaretlerde, modern örtü altı üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında üreticilere zirai yayım faaliyetleri kapsamında bilgilendirmeler yapılırken, seralarda fenolojik gözlemler gerçekleştirildi. Ayrıca bitki hastalık ve zararlıları konusunda üreticilere rehberlik edilerek teknik destek sağlandı.

Yetkililer, üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı