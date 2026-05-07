Emet'te seralarda inceleme ve bilgilendirme faaliyetleri

Emet ilçesinde seracılığın geliştirilmesi için ziraat mühendisleri tarafından teknik inceleme ve bilgilendirme ziyaretleri yapıldı. Modern üretim yöntemleri ve bitki zararlıları konusunda üreticilere destek sağlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelere yönelik teknik inceleme ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından yapılan ziyaretlerde, modern örtü altı üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında üreticilere zirai yayım faaliyetleri kapsamında bilgilendirmeler yapılırken, seralarda fenolojik gözlemler gerçekleştirildi. Ayrıca bitki hastalık ve zararlıları konusunda üreticilere rehberlik edilerek teknik destek sağlandı.

Yetkililer, üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

