Kütahya'da Zafer İlkokulu öğrencileri sebze tohumlarını toprakla buluşturdu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu öğrencileri Yerli Tohum Tarım Atölyesinde sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Zafer İlkokulu Müdürü Serdar Taşoğlu, "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesi çerçevesinde tüm sınıfların öğretmenleri öncülüğünde birer ürün belirlediklerini ve belirlenen ürünlerin öğrenciler tarafından seralara ekiminin yapıldığını söyledi.

Müdür Taşoğlu," Ekimi yapılan ürünler arasında marul, kırmızılahana, havuç, maydanoz, roka, dereotu, kıvırcık marul gibi yeşil ürünler yer almakta. Özellikle kış aylarında bolca tüketilen ve öğrencilerimizin de sofralarında bolca gördükleri bu ürünleri kendilerinin yetiştirip tüketmelerini hedeflendi. Yine seralarda yapılan tarım faaliyetlerinin verimliliğini, yerli-milli üretimin önemini ve kaynakları tasarruflu kullanmanın gerekliliğini de vurgulayarak kendi ekim alanlarındaki ürünleri yetiştirme sorumluluğunu da çocuklarımıza kazandırıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA