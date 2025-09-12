Kütahya'da Yeni Ekim Sezonu İçin Tohumluk Temizleme Çalışmaları Başladı

Hasat döneminin sona erdiği Kütahya'da yeni ekim sezonu için tohumluk temizleme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Hasat dönemi sona ermesi ve yeni sezonun ilk adımı olarak tohumluk temizleme çalışmalarının başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından selektörlerin kontrolleri yapılıyor.

Köy muhtarlıkları tarafından selektör arızaları giderilirken, yapılan bakım çalışmaları sonucu selektörler çalışır hale getirildi. - KÜTAHYA