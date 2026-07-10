Haberler

Kütahya Köprüören köyünde yem bezelyesi demonstrasyonunda hasat tamamlandı

Kütahya Köprüören köyünde yem bezelyesi demonstrasyonunda hasat tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Köprüören Köyü'nde yürütülen yem bezelyesi demonstrasyonunda hasat tamamlandı. Yazıcıoğlu çeşidinde dekara 775 kg, yerel çeşitte ise 300 kg kuru ot verimi elde edildi. Yetkililer, verimli çeşitlerin yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Merkez ilçeye bağlı Köprüören Köyü'nde yürütülen yem bezelyesi demonstrasyonunda hasat ve balyalama çalışmaları tamamlandı.

Hasat sonrası yapılan değerlendirmelerde, Yazıcıoğlu çeşidinde dekara 775 kilogram, yerel çeşitte ise 300 kilogram kuru ot verimi elde edildi. Verim ve gelişim açısından Yazıcıoğlu çeşidinin daha başarılı performans gösterdiği belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin daha yüksek verim elde edebilmesi amacıyla verimli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına yönelik demonstrasyon ve yayım çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü

Bulun bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu