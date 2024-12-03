Kütahya'da Yangınzedelere Tohum Desteği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen arazi yangınında ekili alanları zarar gören çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından hibe edilen buğday ve arpa tohumları dağıtıldı.

İlçeye bağlı Yalnızsaray, Çayırbaşı köyleri ve Yeni Mahalle'de meydana gelen yangın sonucu ekili alanları zarar gören çiftçilere, Cumhurbaşkanlığı tarafından hibe edilen buğday ve arpa tohumlarının dağıtım törenine Altıntaş Kaymakamı Muhammed Ali Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Menderes Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Ömür Eldiven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, İlçe Pancar Kooperatifi Başkanı Ahmet Genç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Saadettin Koşmaz katıldı. - KÜTAHYA