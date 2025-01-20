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Kütahya'da Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yükseldi

Kütahya'da Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yükseldi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tohumluk kuru soğan fiyatları, geçen yıl 40 TL'den bu yıl 100-140 TL'ye yükseldi. Üretim azlığı nedeniyle alıcılar da azaldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 40 TL'den satılan tohumluk kuru soğanın kilosu bu yıl 100-140 TL arasında tezgahlardaki yerini aldı.

Bu yıl üretim azlığı yüzünden tohumluk kuru soğan fiyatlarının tavan yaptığını söyleyen kuru soğan satıcısı Ertan Gökkaya, "Denizli'nin Acıpayam ilçesinden getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu geçen yıl 40 liradan satmıştık. Bu yıl ise üretim az olduğu için tohumluk soğanı çeşidine göre 100-140 lira arasında satıyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için şimdilik fazla alıcı yok. Marketlerde soğan fiyatların düşük olması yüzünden vatandaşlar soğan ihtiyacını marketlerden karşılıyor. İleriki günlerde fiyatlar düşer mi bilemiyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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