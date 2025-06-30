Kütahya'da Tarım Konseyi Toplantısı Yapıldı

Kütahya'da Tarım Konseyi Toplantısı Yapıldı
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, tarım sektörünün paydaşları ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen Tarım Konseyi Toplantısı'nda tarımsal faaliyetler ve çiftçilerin sorunları ele alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, tarım sektörünün tüm paydaşlarının ve üreticilerin katılımıyla Tarım Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katılarak üreticilerle bir araya geldi. Program kapsamında bölgedeki tarımsal faaliyetler, çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantı, tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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