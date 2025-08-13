Kütahya'da Tarım Arazileri İçin Fideler Kontrol Edildi

Kütahya'da Tarım Arazileri İçin Fideler Kontrol Edildi
Güncelleme:
Kütahya'da TAKE projesi kapsamında temin edilen domates ve biber fideleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından incelendi. Üreticilere, fidelerin bakımı ve hastalık yönetimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde temin edilen domates ve biber fideleri kontrol edildi.

Demirciören, Sekiören, Enne ve Yoncalı mahallelerinde TAKE projesi çerçevesinde domates ve biber fideleri temin edildi. Fidelerin gelişim durumu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından incelendi. Ayrıca, üreticilere bakım, hastalık ve zararlı yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
