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Kütahya'da sertifikalı tohumluk üretim parsellerinde tarla kontrolleri gerçekleştirildi

Kütahya'da sertifikalı tohumluk üretim parsellerinde tarla kontrolleri gerçekleştirildi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıntaş, Aslanapa ve Merkez ilçelerde 2 bin 773 dekarlık alanda sertifikalı buğday ve arpa tohumluk üretiminin tarla kontrollerini tamamladı. Denetimler sezon boyunca sürecek.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen sertifikalı tohumluk üretim çalışmaları kapsamında tarla kontrolleri tamamlandı.

Altıntaş, Aslanapa ve Kütahya Merkez ilçelerinde toplam 2 bin 773 dekarlık alanda sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla ekimi yapılan Müfitbey, Nacibey ve Çeşit-1252 buğday çeşitleri ile Aydan Hanım arpa çeşidinin tarla kontrolleri teknik ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Yetkililer, kaliteli ve sertifikalı tohumluk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin üretim sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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