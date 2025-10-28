Haberler

Kütahya'da Şeker Pancarı Söküm Mesaisi Başladı

Kütahya'da Şeker Pancarı Söküm Mesaisi Başladı
Güncelleme:
Kütahya'da çiftçiler, yüksek verimle şeker pancarı hasadına başladı. Üreticiler, tarlalardan topladıkları pancarları fabrikaya teslim ediyor. Bu yılki verimden memnun olan çiftçiler, ekonomik katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Kütahya'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını traktörlere yükleyip fabrikanın teslim alacağı alana götürüyor.

Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde pancar ekerek geçimini sağlayan İsmail Altınkaya, Ali İhsan Kargın ve Mücahit Altınkaya, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. Üretim işini seviyoruz. Bu yıl pancarda verim çok iyi. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştular.

İsmail Altınkaya isimli üretici de, "Bu yıl kuraklık olmasına rağmen verim çok çok iyi. Pancar çok sulanarak elde edilen bir ürün. Emeğimizin karşılığını aldık şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından 2 bin 100 TL'den alındığını ifade ettiler.

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

