Kütahya'da Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı

Kütahya'da vatandaşların merakla beklediği Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Ramazan pidesinin 440 gramı 25 TL oldu.

Vatandaşların bir kısmı fiyatların günümüz ekonomisine göre uygun olduğunu söylerken bazı vatandaşlar geçen seneye göre pide fiyatlarının çok yükseldiğini dile getirdi.

Pide fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 100 artış olduğunu belirten Emirhan Dilber adlı bir vatandaş, "Büyük ihtimalle Ramazan ayında pide yerine daha çok ekmek tüketimi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Konuyla ilgili konuşan Ali Uçar adlı bir vatandaş ise, "Buğdayın un haline gelip fırına kadar geçirdiği süreç ve işçi maliyetleri ile diğer maliyetleri ortaya koyduğumuz zaman pidenin 25 lira olması normaldir" diye konuştu. - KÜTAHYA