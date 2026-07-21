Haberler

Kütahya'da "Yeşil Vatan" 7/24 koruma altında

Kütahya'da 'Yeşil Vatan' 7/24 koruma altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman suçlarını önlemek ve yangın riskini azaltmak için gece gündüz denetim yapıyor. 11 ekip ile orman emvali taşımaları ve yollar kontrol ediliyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve sahadaki denetimlerin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla gece gündüz görev yapıyor.

İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında görev yapan 11 Toplu Koruma Ekibi tarafından gerçekleştirilen gece denetimlerinde, orman emvali taşımaları, biçerdöver faaliyetleri ve orman yollarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Yetkililer, orman suçlarının önlenmesi, yangın riskinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Orman suçlarını önlemek ve doğal kaynaklarımızı korumak için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız." mesajını paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada

Sokak ortasında faciadan böyle dönüldü
Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar

Vandallıkta sınır yok! Cankurtaran kulesini söküp bakın ne yaptılar
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber