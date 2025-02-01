Kütahya'da Mera Islah Projesine 16 Ton Gübre Desteği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mera alanlarının ıslahı ve iyileştirmesi amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16 ton gübre gönderildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mera ıslah projesi çerçevesinde Eymir köyümüzün meralarına dağıtılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce temin edilen 16 ton gübre ile gübreleme çalışmalarında rol alarak emeği geçen köy muhtarımız ve köylülerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA