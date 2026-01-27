Haberler

Kütahya'nın köylerinde yaşam kalitesi artıyor

Kütahya'nın köylerinde yaşam kalitesi artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılındaki altyapı yatırımlarıyla köylerde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve foseptik projeleri tamamlandı, köy yollarında iyileştirmeler yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla köylerde yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı.Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 82 adet içme suyu projesi, 33 adet kanalizasyon işi, 15 adet foseptik çalışması tamamlandı. Ayrıca köy yolları ve ortak kullanım alanlarında toplam 38 bin metrekare kilit taşı döşemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 2025 yılının sonlarına doğru başlatılan ve halen devam eden projelerin kısa süre içerisinde tamamlanarak köy halkının kullanımına açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yetkililer, şehir yaşamı ile köylerdeki yaşam kalitesi arasındaki farkın ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıllarda da aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların beklentilerine cevap vermeye devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun