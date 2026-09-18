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Kütahya’da kırsal kalkınma masaya yatırıldı: 7 ilçe ve 157 köy için yeni hedefler

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Kütahya’da kırsal kalkınma masaya yatırıldı: 7 ilçe ve 157 köy için yeni hedefler
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Kütahya’da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında saha çalışmaları ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında saha çalışmaları ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 7 ilçe ve 157 köyü kapsayan alandaki yatırımlar ile 2027 yılı hedefleri ele alındı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ali Fuat Ceylan ve beraberindeki heyet, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in de katıldığı program kapsamında Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Çayırbaşı köylerinde saha çalışmaları gerçekleştirildi. Köylerde yürütülen çalışmalar yerinde incelenerek kırsal kalkınmaya yönelik ihtiyaç ve yatırım alanları değerlendirildi.

Saha çalışmalarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kütahya'da 3 Ekonomik Kalkınma Kümesi, 7 ilçe ve 157 köyü kapsayan proje alanında hazırlanan Stratejik Yatırım Planları ele alındı.

Toplantıda ayrıca bitkisel ve hayvansal üretime yönelik yatırımlar ile 2027 yılı hedefleri değerlendirildi.

Kırsal alanlarda üretimin artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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