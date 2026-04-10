Haberler

Simav'daki seralarda domatese alternatif kesme çiçek üretimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde kesme çiçek üretimi, modern tekniklerle artırılan verimle tarımda alternatif bir sektör olarak dikkat çekiyor. Üreticiler, özellikle kesme kasımpatı ile Avrupa pazarlarına açılıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde seracılıkta domates gibi geleneksel ürünlerin yanında, kesme çiçek üretimi alternatif ve katma değeri yüksek bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 dönümlük sera alanında modern üretim teknikleriyle kesme çiçek yetiştiriciliği yapan işletme incelendi. İşletmede özellikle kesme kasımpatı başta olmak üzere farklı çiçek türlerinin üretildiği belirtildi.

Üretim sürecinde bitki sağlığı, hijyen ve izlenebilirlik kriterlerine büyük önem verildiği vurgulanırken, bu yaklaşımın uluslararası pazarlara açılmada önemli rol oynadığı ifade edildi. Nitekim işletme, ürettiği çiçekleri başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre kesme çiçekçilik, daha yüksek gelir potansiyeli ve ihracat avantajı sayesinde bölgede seracılık yapan üreticiler için güçlü bir alternatif olmaya aday. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

