Simav'daki seralarda domatese alternatif kesme çiçek üretimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde seracılıkta domates gibi geleneksel ürünlerin yanında, kesme çiçek üretimi alternatif ve katma değeri yüksek bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 dönümlük sera alanında modern üretim teknikleriyle kesme çiçek yetiştiriciliği yapan işletme incelendi. İşletmede özellikle kesme kasımpatı başta olmak üzere farklı çiçek türlerinin üretildiği belirtildi.

Üretim sürecinde bitki sağlığı, hijyen ve izlenebilirlik kriterlerine büyük önem verildiği vurgulanırken, bu yaklaşımın uluslararası pazarlara açılmada önemli rol oynadığı ifade edildi. Nitekim işletme, ürettiği çiçekleri başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre kesme çiçekçilik, daha yüksek gelir potansiyeli ve ihracat avantajı sayesinde bölgede seracılık yapan üreticiler için güçlü bir alternatif olmaya aday. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı