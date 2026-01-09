Haberler

Kütahya'da kadın kooperatifleri arasında güç birliği

Kütahya'da kadın kooperatifleri arasında güç birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Sekiören ve Domaniç kadın girişimi kooperatifleri, 2026 projeleri için istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, tecrübe paylaşımı ve ortak iş birliği protokolleri üzerine görüşüldü.

Kütahya'nın Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında, 2026 yılında gerçekleştirilecek tarımsal üretim ve katma değerli gıda ürünleri çalışmaları kapsamında istişare toplantısı yapıldı.

Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar ile Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazife Uslu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, kooperatifler arasında tecrübe paylaşımı, iş birliğinin geliştirilmesi ve imzalanması planlanan iş birliği protokolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, ortak üretim modelleri, pazarlama imkanları ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar da ele alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı