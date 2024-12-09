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Kütahya'da Hayvan Çadırı İçin 512 Bin TL Hibe Desteği

Kütahya'da Hayvan Çadırı İçin 512 Bin TL Hibe Desteği
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Kütahya'nın Fındık köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Vedat Çınar'a, Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında 512 bin TL hibe desteği verilecek. Bu proje ile hayvan çadırı kurulumu yapılarak işletmenin kapasitesi artırılacak.

Kütahya'nın merkez Fındık köyünde bir üreticinin hayvan çadırına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde 512 bin TL hibe desteği ödeneceği bildirildi.

KKYDP 2023-2024 yılı başvuru dönemi altyapı projelerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik hibe desteği çerçevesinde yer alan "hayvan çadırı" ilk defa merkez Fındık köyünde uygulandı.

Köyde büyükbaş yetiştiriciliği yapan yatırımcı Vedat Çınar, proje çerçevesinde 270 metrekare büyüklüğünde çadır kurulumu, 3 metreküp yem karma makinesi ve balya makinesi alımı gerçekleştirerek işletmesinin kapasitesini artırdı ve makine parkını yeniledi. Barınak maliyetini üçte bire indiren çadır ahır sayesinde hem ekonomik hem de verimli bir hayvancılık yapmayı hedeflediğini belirten Çınar, verdikleri desteklerden dolayı Bakanlığa ve İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknik personelince hak ediş kontrolü yapılan projede yatırımcıya Bakanlık tarafından 512 bin TL hibe desteği ödenecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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