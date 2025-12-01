Kütahya'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimi
Kütahya İl Tarım Müdürlüğü, Simav ilçesindeki sera alanlarından domates numunesi alarak 'Hasat Öncesi Pestisit Denetim' programı başlattı. Üreticilere bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kütahya İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Teknik Personelince, "Hasat Öncesi Pestisit Denetim" programı kapsamında Simav ilçesindeki sera alanlarından domates numunesi alındığı bildirildi.
Numune alımı esnasında üreticilere ayrıca bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının önemi, yalnızca ruhsatlı ürünlerin tercih edilmesi ve hasat aralığına uyulması konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Yetkililer, tüketiciye ulaşan ürünlerin güvenilir ve sağlıklı olması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA