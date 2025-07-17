Kütahya'da Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti

Kütahya'da Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çatısına kurduğu 186 kW'lık Güneş Enerji Santrali ile yıllık 270 bin kWh elektrik üretecek. Bu sistem, müdürlüğün enerji ihtiyacını karşılayarak çevreye önemli katkı sağlayacak.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısına kurulan toplam 186 kW'lık Güneş Enerji Santrali (GES) sisteminin devreye girdiği bildirildi.

338 adet 550 Watt'lık güneş paneliyle, toplam 186 kW'lık GES sistemiyle yıllık 270 bin kWh elektrik üretileceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, " Binamızın yıllık 138 bin kWh'lik tüketimini karşılayacağız. Fazla enerjiyi şebekeye vereceğiz. Yıllık 117 ton CO salımını önleyeceğiz. 10 bin ağacın dikimine eşdeğer bu önemli yatırımda emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza teşekkür ederiz. Doğamız ve geleceğimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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