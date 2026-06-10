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Kütahya'da ev hayvanı satış yerlerinde denetim

Kütahya'da ev hayvanı satış yerlerinde denetim
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 sayılı kanun kapsamında ev hayvanı satış yerlerinde hayvan refahı, sağlık ve kayıt denetimleri yaptı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren ev hayvanı satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, işletmelerin hayvan refahı kurallarına uyumu, sağlık şartları, kayıt ve belge durumları ile ilgili hususlar titizlikle incelendi.

Denetimlerde hayvanların barınma, bakım ve beslenme şartları değerlendirilirken, mevzuata uygunluk açısından gerekli kontroller de yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığı ve refahının korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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