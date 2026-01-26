Kütahya'da emlak sektörünün yıllık hacmi 55 milyar TL'ye ulaştı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanı Kenan Uzman, kentteki konut satışları, kira fiyatları ve yetkili emlak danışmanı sayılarıyla ilgili dikkat çeken verileri kamuoyuyla paylaştı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanı Kenan Uzman, Kütahya'daki emlak sektörünün büyüklüğüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, il genelinde yılda ortalama 9 bin konut satışı gerçekleştiğini belirterek, Aralık ayı itibarıyla ortalama konut fiyatının 2 milyon 850 bin lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

Bu rakamların yalnızca konut satışlarında yaklaşık 25 milyar 650 milyon TL'lik bir hacme karşılık geldiğini vurgulayan Uzman, konut dışı satışlar ve kiralamaların da eklenmesiyle emlak sektöründe yıllık cironun yaklaşık 55 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Kütahya'nın Türkiye genelindeki konut satışlarındaki payına da değinen Uzman, "Türkiye'de satılan her 200 konuttan yaklaşık 1,2'si Kütahya'da satılmaktadır" dedi. Aralık ayı itibarıyla il genelinde ortalama aylık kira bedelinin 15 bin TL olduğunu belirten Uzman, kira piyasasında da ciddi bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Yetki belgesine sahip emlak danışmanlarının ilçe bazındaki dağılımını da paylaşan Kenan Uzman, Kütahya merkezde 193, Tavşanlı'da 27, Gediz'de 13, Altıntaş'ta 4, Domaniç'te 3, Emet'te 3, Simav'da 2, Çavdarhisar ve Şaphane'de ise birer yetki belgeli emlak danışmanı bulunduğunu söyledi. İl genelinde toplam 247 yetki belgeli emlak danışmanı olduğunu ifade eden Uzman, Aslanapa ve Pazarlar ilçelerinde ise yetki belgesine sahip emlak danışmanı bulunmadığını belirtti. Uzman, bu ilçelerin nüfus ve piyasa büyüklüğü açısından daha küçük ölçekli olduğuna dikkat çekti.

Sahada yetkisiz ve kayıt dışı çalışanların sayısının da en az yetkili danışmanlar kadar olduğuna işaret eden Uzman, "Bu durum hem haksız rekabete yol açıyor hem de mesleğimizin itibarını zedeliyor" diyerek kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadele çağrısında bulundu. - KÜTAHYA