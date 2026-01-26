Haberler

Kütahya'da emlak sektörünün yıllık hacmi 55 milyar TL'ye ulaştı

Kütahya'da emlak sektörünün yıllık hacmi 55 milyar TL'ye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanı Kenan Uzman, Kütahya'daki konut satışları ve kira fiyatlarına dair önemli verileri paylaştı. Yılda ortalama 9 bin konut satışı gerçekleştirilirken, ortalama konut fiyatı 2 milyon 850 bin lira seviyesinde. Toplam yıllık ciro 55 milyar TL'yi buluyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanı Kenan Uzman, kentteki konut satışları, kira fiyatları ve yetkili emlak danışmanı sayılarıyla ilgili dikkat çeken verileri kamuoyuyla paylaştı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Kütahya İl Başkanı Kenan Uzman, Kütahya'daki emlak sektörünün büyüklüğüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, il genelinde yılda ortalama 9 bin konut satışı gerçekleştiğini belirterek, Aralık ayı itibarıyla ortalama konut fiyatının 2 milyon 850 bin lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

Bu rakamların yalnızca konut satışlarında yaklaşık 25 milyar 650 milyon TL'lik bir hacme karşılık geldiğini vurgulayan Uzman, konut dışı satışlar ve kiralamaların da eklenmesiyle emlak sektöründe yıllık cironun yaklaşık 55 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Kütahya'nın Türkiye genelindeki konut satışlarındaki payına da değinen Uzman, "Türkiye'de satılan her 200 konuttan yaklaşık 1,2'si Kütahya'da satılmaktadır" dedi. Aralık ayı itibarıyla il genelinde ortalama aylık kira bedelinin 15 bin TL olduğunu belirten Uzman, kira piyasasında da ciddi bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Yetki belgesine sahip emlak danışmanlarının ilçe bazındaki dağılımını da paylaşan Kenan Uzman, Kütahya merkezde 193, Tavşanlı'da 27, Gediz'de 13, Altıntaş'ta 4, Domaniç'te 3, Emet'te 3, Simav'da 2, Çavdarhisar ve Şaphane'de ise birer yetki belgeli emlak danışmanı bulunduğunu söyledi. İl genelinde toplam 247 yetki belgeli emlak danışmanı olduğunu ifade eden Uzman, Aslanapa ve Pazarlar ilçelerinde ise yetki belgesine sahip emlak danışmanı bulunmadığını belirtti. Uzman, bu ilçelerin nüfus ve piyasa büyüklüğü açısından daha küçük ölçekli olduğuna dikkat çekti.

Sahada yetkisiz ve kayıt dışı çalışanların sayısının da en az yetkili danışmanlar kadar olduğuna işaret eden Uzman, "Bu durum hem haksız rekabete yol açıyor hem de mesleğimizin itibarını zedeliyor" diyerek kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadele çağrısında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt