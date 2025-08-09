Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantısı

Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tarım sayımı, yeni destekleme modeli ve tarla yangınları ile mücadele konularında çiftçilere bilgiler verildi.

Kütahya'da tarım sayımı, yeni destekleme modeli ve tarla yangınları ile mücadele konularında çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ile Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Üreticilere yönelik olan toplantı, Karaöz köyünde gerçekleştirildi. Programda tarım sayımı, yeni destekleme modeli ve tarla yangınları ile mücadele konularında çiftçilerle detaylı bilgiler paylaşıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar

Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.