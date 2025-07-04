Kütahya'da Buğday Tarla Kontrolleri Tamamlandı

Kütahya'da Buğday Tarla Kontrolleri Tamamlandı
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Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa ve merkez ilçelerinde 3 bin 105 dekar alanda ekilen farklı buğday çeşitlerinin tarla kontrolleri başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa ve merkez ilçeleri köylerinde 3 bin 105 dekar alanda ekimi yapılan Çeşit 1252, Müfitbey, Nacibey ve Ahmetağa cinsi buğdayların tarla kontrollerinin tamamladığı bildirildi.

Kaliteli üretim ve güçlü tarım için Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Era Grup iş birliğiyle Altıntaş, Aslanapa ve merkez ilçeleri köylerinde 3 bin 105 dekar alanda ekimi yapılan Çeşit 1252, Müfitbey, Nacibey ve Ahmetağa buğdaylarının tarla kontrolleri tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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