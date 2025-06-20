Kütahya'da Bravo Çeşidi Arpa Tarla Kontrolleri Gerçekleştirildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde ekimi yapılan bravo çeşidi arpaların tarla kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi tarafından Altıntaş ve Aslanapa İlçelerinde 520 dekar alanda ekimi yapılan bravo çeşidi arpaların tarla kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA