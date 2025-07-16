Kütahya'da Biçerdöverlere Yangın Riski Nedeniyle Kısıtlama

Kütahya'da Biçerdöverlere Yangın Riski Nedeniyle Kısıtlama
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Kütahya'nın Simav ilçesinde yangın riski nedeniyle biçerdöverlerin hasat saatlerine kısıtlama getirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöverlerin yasak sürelerine uyup uymadığını denetliyor.

Kütahya'da yangın riski nedeniyle biçerdöverlerin hasat saatlerine geçici kısıtlama getirilmesinin ardından Simav ilçesinde biçerdöverlerin biçim yasağına uyup uymadıkları kontrol ediliyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Çitgöl ve Naşa beldelerinde, biçerdöverlerin 12.00-17.00 saatleri arasındaki biçim yasağına uyup uymadıkları kontrol edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yangın riskine karşı yapılan denetimlerle güvenli hasadın hedeflendiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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