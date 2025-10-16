Haberler

Kütahya'da Ayıların Talan Ettiği Ahududu Bahçesi Genç Girişimcinin Hayalini Yıktı

Kütahya'da Ayıların Talan Ettiği Ahududu Bahçesi Genç Girişimcinin Hayalini Yıktı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde genç girişimci Esra Yavuz'un hibe desteğiyle kurduğu ahududu bahçesi ayılar tarafından talan edildi. Üç yıl süren emekler boşa gitti, üretim alanı için güvenlik önlemleri alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde genç girişimcinin hibe desteğiyle 3 yıl önce kurduğu 2 dönümlük ahududu bahçesi ayılar tarafından talan edildi.

Domaniç'e bağlı bin 569 rakımlı Safa köyünde çilek ve patates üreticiliğinin yanından son yıllarda az sayıdaki genç girişimci, devlet desteği ile ürün çeşitliliğine giderek engebeli arazide ahududu yetiştirmeye başladı. Ancak bölgede ayıların ekili arazilerine zarar vermesi üzerine üreticiler üretim alanı çevresini elektrikli tellerle çevirdi ve hayvan kovucu ses bombaları yerleştirdi.

Safa köyünde oturan genç girişimci Esra Yavuz, devlet desteği ile 3 yıl önce babasının çilek tarlasını ahududu tarlasına çevirdi. 3 yıllık bekleyişin ardından bu yıl fidanlar meyve vermeye başladı. İlk hasattan yüz kilo meyve toplayan Yavuz, ertesi günü tek başına gittiği tarlasında bir ayı ve yavrusu ile burun buruna gelince korkudan ne yapacağını şaşırdı.

"3 yıllık emeğim boşa gitti"

Tarlalarının etrafını dikenli tel ile çevirdiklerini, güneş enerjisi ile çalışan ve elektrik şoku veren sistem ve tüp gazla çalışan ses bombası düzeneği kurduklarını söyleyen Esra Yavuz, "Tarlamız köyden birkaç kilometre ötede köye yakın olduğundan korkmadan tarlaya tek başıma gidip geliyordum. Yine tarlama hasat için geldiğimde bir anne ayı ve yavrusu ile burun buruna geldim. Aşırı derecede ahududu yiyen ayıların karınları doyduğu için bana hiçbir tepki vermeden yavaş yavaş geldikleri yerden çıkıp gittiler. Köy çocuğuyum doğayla iç içe büyüdüm. Ancak bundan sonra tek başıma gelmem gelemem. Tüm tedbirlere rağmen ayılar nasıl tarlaya girdi anlayamadım. 2 dönümlük ahududu bahçemden ürün alamadım. 3 yıllık emeğim boşa gitti. Binlerce liralık zararım var, ama en azından canıma zarar gelmedi. Devletten destek bekliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
