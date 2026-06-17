Aslanapa'da su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi
Kütahya'da iç sularda genel av yasağının bitmesiyle denetimler yoğunlaştı. Ekipler balıkçılara av limitleri ve sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgilendirme yaptı.
Kütahya'da iç sularda genel av yasağının sona ermesinin ardından denetimler artırıldı.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetim çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında balıkçılara günlük av limitleri ile asgari avlanabilir balık boyları hakkında bilgilendirme yapılarak, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekildi. - KÜTAHYA