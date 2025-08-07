Kütahya'da Akdeniz Meyve Sineği İçin Feromon Tuzakları Yerleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Akdeniz meyve sineği tespiti amacıyla araziye feromon tuzaklar yerleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından meyve üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineği tespiti amacıyla arazide uygun bölgelere feromon tuzaklar yerleştirildi.

Yetkililer, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı erken tespitin büyük önem taşıdığını ifade ettiler. - KÜTAHYA