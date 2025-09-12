Kütahya'da Ahşap Palet Üretim İşletmeleri Denetlendi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce ahşap palet üretimi yapan işletmelerin denetlendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından, ISPM-15 belgeli ahşap palet üretimi yapan işletmeler denetlendi, ihracata yönelik paletlerin uluslararası standartlara uygunluğu yerinde incelendi. - KÜTAHYA