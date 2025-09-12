Haberler

Kütahya'da Ahşap Palet Üretim İşletmeleri Denetlendi

Kütahya'da Ahşap Palet Üretim İşletmeleri Denetlendi
Güncelleme:
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü, ISPM-15 belgeli ahşap palet üreten işletmeleri denetleyerek ihracata uygunluklarını kontrol etti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce ahşap palet üretimi yapan işletmelerin denetlendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından, ISPM-15 belgeli ahşap palet üretimi yapan işletmeler denetlendi, ihracata yönelik paletlerin uluslararası standartlara uygunluğu yerinde incelendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
