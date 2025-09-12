Kütahya'da Ahşap Palet Üretim İşletmeleri Denetlendi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından, ISPM-15 belgeli ahşap palet üretimi yapan işletmeler denetlendi, ihracata yönelik paletlerin uluslararası standartlara uygunluğu yerinde incelendi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi