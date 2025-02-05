Kütahya'da 5 Bin 500 Dekar Mera Alanı Gübreleme İşlemi Gerçekleştirildi
Kütahya merkez ve 3 ilçedeki 8 köyde Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 56 ton gübre ile gübreleme yapıldı.
Kütahya merkez ve 3 ilçedeki 8 köyde yaklaşık 5 bin 500 dekar mera alanının gübrelendiği bildirildi.
Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde Merkez, Tavşanlı, Altıntaş ve Simav ilçelerinde bulunan 8 köyde yaklaşık 5 bin 500 dekar mera alanında 56 ton gübre ile gübreleme yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi