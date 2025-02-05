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Kütahya'da 5 Bin 500 Dekar Mera Alanı Gübreleme İşlemi Gerçekleştirildi

Kütahya'da 5 Bin 500 Dekar Mera Alanı Gübreleme İşlemi Gerçekleştirildi
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Kütahya merkez ve 3 ilçedeki 8 köyde Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 56 ton gübre ile gübreleme yapıldı.

Kütahya merkez ve 3 ilçedeki 8 köyde yaklaşık 5 bin 500 dekar mera alanının gübrelendiği bildirildi.

Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde Merkez, Tavşanlı, Altıntaş ve Simav ilçelerinde bulunan 8 köyde yaklaşık 5 bin 500 dekar mera alanında 56 ton gübre ile gübreleme yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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