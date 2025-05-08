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Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi

Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi
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Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Kütahya'da '30 Ağustos OSB Genel Kurulu Toplantısı' yapıldı, yeni dönem için hedefler belirlendi

KÜTAHYA - Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar, Mesut Yıldırım ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri Divan Başkanı Metehan Besen tarafından sunuldu. OSB Müdürü Murat Demir, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, 13 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 30 Ağustos OSB'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çetiner, "Bölgemiz bu yıl altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, dijital dönüşüm adımlarından sürdürülebilir enerji projelerine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Yeni yatırımlarla parsel doluluk oranımız arttı, istihdam kapasitemizi genişlettik" dedi.

Sanayicilere yönelik hizmetleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için sistemlerin gözden geçirildiğini belirten Çetiner, "30 Ağustos OSB'yi sadece bölgesel bir üretim merkezi değil, uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi üssü haline getirme hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetiner, "Bu topraklarda özgürce üretmemizi mümkün kılan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. Yeni dönemin bölgemize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza başarı ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda alınan kararların, Kütahya 30 Ağustos OSB ve bölge sanayisi adına hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Ekonomi
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