Kütahya Altıntaş'ta marketlerde TÜFİS denetimini Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde zincir marketlerde TÜFİS kapsamında denetim gerçekleştirildi. Altıntaş Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin yaptığı kontrollerde piyasa takibi yürütüldü; yetkililer fiyat hareketlerinin izlenmesi için saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zincir marketlerde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yapılan kontrollerde, piyasa takibine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yetkililer, piyasa takibinin sağlanması ve fiyat hareketlerinin izlenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.