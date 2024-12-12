Kuşadası Ticaret Odası'ndan Vakıfbank'a Ziyaret

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ; Vakıfbank Aydın Bölge Müdürü Ali Karamık ile Kuşadası Şubesi Müdürü Kemal Alkan ve Ticari Portföy Yöneticisi Gonca Kılıç'ı konuk etti.

Ziyarette bankanın bölge müdürlüğü hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Ali Karamık, daha önce Denizli Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Aydın'daki şubelerin Aydın Bölge Müdürlüğü'ne bağlandığını ve işlemleri daha kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bir kamu bankasının Aydın'da bölge müdürlüğünün olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ise, konuklarına ziyaretlerinden ve Ticaret Odası üyelerinin de yararlanabileceği kredilerle ilgili verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti. Akdoğan, misafirlerine oda yayını olan "Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihli" adlı kitabı hediye etti. - AYDIN